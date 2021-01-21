Обвиняемых в пожаре в одесском колледже экономики оставили на свободе под честное слово 95 Новости

Приморский районный суд Одессы продолжил 21 января прерванное накануне заседание по делу о трагическом пожаре в местном колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой, 25.

Как сообщает «Таймер», 20 января прокурор ходатайствовал об избрании обвиняемым меры пресечения в виде личного обязательства, однако адвокаты заявили, что их клиенты не ознакомились с соответствующим документом. Поэтому заседание и решено было перенести на день.

По словам прокурора, указанная мера пресечения необходима для того, чтобы дисциплинировать обвиняемых и обеспечить выполнение возложенных на них обязанностей. С этим согласились и присутствовавшие в судебном зале потерпевшие, а вот сторона защиты выступила категорически против удовлетворения прокурорского ходатайства, заявив о его «безосновательности», а также о формальном и безответственном отношении обвинителей к исполнению своих профессиональных обязанностей. Так, адвокаты обратили внимание суда на то, что поданный документ не содержит ни одного доказательства наличия рисков, о которых говорит прокурор — обвиняемые не нарушали предыдущие меры пресечения и даже без таковых выполняли все свои обязательства.

Кроме того, защитница обвиняемого Андрея Хаецкого — бывшего замдиректора сгоревшего колледжа — заявила, что в его отношении данное ходатайство вообще не может быть удовлетворено, так как в случае с Хаецким уже действует мера пресечения — порука народных депутатов Украины Урбанского и Колебошина. Она является бессрочной, причём прокурор об этом знает, потому как лично присутствовал на соответствующем заседании.

«Законодательством не предусмотрено избрание нескольких мер пресечения одновременно», — добавила адвокат.

Впрочем, суд всё же удовлетворил ходатайство прокуратуры, назначив на 18 февраля следующее заседание по делу. Проходят по нему, напомним, директор колледжа Любовь Кочерга, завхоз Татьяна Фомич, заведующая дневным отделением Ирина Таранова и уже упомянутый Хаецкий.

Через месяц Приморский райсуд планирует начать изучение различных письменных доказательств