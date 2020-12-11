17 одесситов погибли за сутки от COVID-19 638 Новости

Врачи диагностировали 441 новый случай коронавирусного заболевания на территории Одессы, и еще 433 — в области.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской мэрии.

При этом в областном центре умерли за сутки 17 ковид-больных — это суточный рекорд.

На лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 299 пациентов с COVID-19, из них 48 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находится 251 пациент, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За последние сутки в инфекционную больницу поступили 38 человек с подозрением на COVID-19.

28 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 71 человек — в ГКБ №10, 110 человек — в городской больнице №5, 18 детей — в детской городской больнице №3.

За прошедшие сутки зарегистрированы 24 новых случая COVID-19 у детей (13 мальчиков и 11 девочек), все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровел 191 житель Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 13 406 случаев выздоровления от COVID-19, продолжает болеть 11 191 одессит.