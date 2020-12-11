СБУ раскрыла коррупционные схемы экс-главы Одесского облсовета

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Одесской области.

По версии следствия, схема связана с нецелевым использованием земельных участков Одесской государственной исследовательской станции УААН.

Оперативники установили, что организатором схемы стал один из бывших руководителей Одесского облсовета. Используя две подконтрольные коммерческие структуры, он в сговоре с руководителями нескольких госпредприятий «способствовал» оформлению заведомо невыгодных условий на выращивание сельхозпродукции.

По условиям договоров, 80% урожая переходило в собственность коммерсантов. При этом в официальной документации объем полученной продукции был значительно занижен. В итоге предприятие исследовательской станции стало убыточным.

Правоохранители провели 10 обысков по фактическим адресам проживания организаторов этой схемы, в офисных помещениях, на предприятиях Одесской государственной исследовательской станции. По результатам следственных действий изъята черновая документация, компьютерная техника, уставные документы предприятий, в том числе зарегистрированные и расположенные на территории РФ.

Напомним, вчера, 10 декабря, СБУ провела обыски в особняке бывшего главы Одесского областного совета Сергея Паращенко на Французском бульваре.