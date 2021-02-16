60 одесситов заразились ковидом за сутки 26 Новости

83 498 случаев COVID-19 зарегистрированы с начала пандемии в Одесской области.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, из них 37 290 — у жителей Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 127 новых случаев заболевания, из них 60 — у одесситов.

По данным на 16 февраля, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 138 пациентов с COVID-19, из них 43 человека пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 95 пациентов, из них два человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 24 человека с подозрением на COVID-19.

17 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 23 человека — в ГКБ №10, 28 человек — в городской больнице №5, трое детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 15 февраля, в опорных больницах Одессы свободны 253 койки для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19 у ребенка, девочка находится на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 58 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 34 538 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 2 046 одесситов.