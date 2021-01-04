59-летний одессит зарезал своего собутыльника 262 Новости

Полицейские задержали 59-летнего одессита по подозрению в умышленном убийстве приятеля.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области.

Во время застолья между мужчинами возник спор, в ходе которого старший из них схватил со стола нож и ударил им в грудь собутыльника. 38-летний пострадавший от полученного ранения скончался на месте.

Затем мужчина покинул место происшествия, а соседи, заметив кровь на полу подъезда, сообщили в полицию. В тот же день правоохранители нашли мужчину и сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас он ждет избрания меры пресечения в изоляторе временного содержания. За умышленное убийство мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.