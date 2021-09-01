58 тяжелых ковид-больных лежат в одесской «инфекционке» 32 Люди, Новости

По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 49 одесситов.

Всего с начала эпидемии по состоянию на 1 сентября 2021 в Одессе зарегистрировано 67 тыс. 575 случаев COVID-19.

По данным на 1 сентября, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 87 пациентов с COVID-19, из них 29 человек — в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии пребывают 58 пациентов, из них два человека подключены к аппаратам ИВЛ.

В городской больнице №5 проходят лечение 38 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19, в детской городской клинической больницы №3 — два ребенка.

По состоянию на 1 сентября в двух опорных больницах Одессы свободные 302 кровати для госпитализации пациентов с COVID-19.

За последние сутки новых случаев COVID-19 у детей не зарегистрировано.

На данный момент в Одессе зарегистрировано 64 663 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 1259 одесситов.