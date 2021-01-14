58-летний одессит организовал нелегальный онлайн-кинотеатр и попался киберполиции 95 Новости

Киберполицейские Одесской области прекратили деятельность нелегального онлайн-кинотеатра.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области.

Мужчине, который был уличен в администрировании пиратского сайта, объявили подозрение в нарушении авторских и смежных прав. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Полицейские установили, что 58-летний одессит с помощью собственноручно созданного онлайн-кинотеатра осуществлял показ художественных фильмов и телесериалов без разрешения владельцев авторских прав, чем принес им ущерб на сумму свыше миллиона гривен. Доход он получал от показа рекламы во время просмотра фильмов посетителями сайта.

По месту жительства мужчины было проведено несколько санкционированных обысков, в ходе которых правоохранители изъяли компьютерную технику с информацией о разработке программного обеспечения для работы платформы онлайн-казино, инсталляциями виртуальных платежных терминалов, а также административной панелью управления сайтом, личными кабинетами рекламных сервисов и тому подобное.

Изъятое оборудование полицейские направили на экспертизу, а работу онлайн-кинотеатра заблокировали.

После проведения необходимых следственных действий и поступления заключений экспертиз одесситу правоохранители сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.176 Уголовного кодекса Украины, и направили материалы дела в суд.