5788 одесситов продолжают болеть ковидом 7 Новости

95 807 случаев COVID-19 зарегистрированы по состоянию на 19 марта в Одесской области.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, из них 44 042 — в Одессе.

За последние сутки COVID-19 заболели 435 одесситов, в целом по региону зарегистрированы 935 новых случаев заболевания. Умерли 8 жителей области, в том числе 6 одесситов.

По данным на 19 марта, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 294 пациента с COVID-19, из них 83 человека пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 211 пациентов, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 32 человека с подозрением на COVID-19.

77 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 72 человека — в ГКБ №10, 111 человек — в городской больнице №5, 18 детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 18 марта, в опорных больницах Одессы свободны 39 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы восемь новых случаев COVID-19 у детей (четыре мальчика и четыре девочки), находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 170 жителей Одессы. К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 37 408 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 5788 одесситов.