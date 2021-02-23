57-летняя одесситка выбросила с 10 этажа кота, а потом добила его ножом и выбросила 25 Новости

Полицейские начали уголовное производство по факту жестокого обращения с животным жительницей Одессы.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области, о гибели кота в одном из дворов многоэтажки на Десантном бульваре в полицию сообщила местная жительница.

Полицейские установили, что к преступлению причастна 57-летняя хозяйка животного. Женщина призналась, что после того, как кот поцарапал ей руку, она выбросила его с десятого этажа своей квартиры. Увидев, что животное после падения подает признаки жизни, она взяла нож, добила его и выбросила в мусорный бак.

Умершего кота правоохранители направили на экспертизу, а сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины.

За жестокое обращение с животным, согласно санкции статьи, предусмотрено наказание в виде штрафа от одной до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до трех лет.