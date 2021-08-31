56 одесситов заболели ковидом за сутки 31 Новости

По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 56 одесситов.

Всего с начала эпидемии в Одессе зарегистрировано 67 526 случаев заболевания.

По данным на 31 августа, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 88 пациентов с COVID-19, из них 29 человек — в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии пребывают в больнице 59 пациентов, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ.

В городской больнице №5 проходят лечение 42 пациента с лабораторно подтвержденным ковидом, в детской городской клинической больницы №5 — один ребенок.

В двух опорных больницах Одессы свободны 299 коек для госпитализации пациентов с коронавирусом.

За последние сутки зарегистрировано два новых случая COVID-19 у детей, две девочки находятся на амбулаторном лечении.

За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 23 жителя Одессы, продолжают болеть 1212 человек.