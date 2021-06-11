56-летняя одесситка зарезала бывшего мужа 28 Новости

В Одессе по подозрению в умышленном убийстве бывшего мужа правоохранители задержали 56-летнюю жительницу Суворовского района.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области, вечером 10 июня от врачей в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одной из квартир многоэтажки на Николаевской дороге они обнаружили 60-летнего мужчину без признаков жизни с проникающим ранением шеи.

Выехав по указанному адресу, полицейские выяснили: покойника ударила ножом бывшая жена. По словам женщины, после развода они с мужем не разъехались, отношения между ними были плохие, поэтому и ссорились.

Из квартиры подозреваемой полицейские изъяли нож и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

До избрания меры пресечения правонарушительницу задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. За умышленное убийство ей грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.