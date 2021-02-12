55-летнего пешехода дважды переехали на Поселке Котовского, мужчина погиб 62 Новости

28-летний водитель Opel Astra наехал вечером 11 февраля на углу улиц Сахарова и Заболотного на мужчину, который пересекал дорогу вне пешеходного перехода.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, от удара пострадавшего отбросило на перекресток, где его переехал автобус под управлением 43-летнего водителя.

От полученных травм погиб 55-летний пешеход.

Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям каждого из водителей. Оба транспортные средства доставили на штрафплощадку.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.