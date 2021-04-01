54 жителя Одесской области умерли за сутки от ковида 19 Новости

1305 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Одесской области за минувшие сутки, из них 661 — в Одессе.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, всего по состоянию на 1 апреляв Одесской области зарегистрирован 108 871 случай COVID-19, в том числе 50 746 — в Одессе.

Умерли за сутки 54 жителя региона.

На лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 290 пациентов с COVID-19, из них 74 человека пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 216 пациентов, из них два человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 37 человек с подозрением на COVID-19.

79 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 70 человек — в ГКБ №10, 111 человек — в городской больнице №5, 62 пациента – в городской больнице №8, 27 детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 8:00 1 апреля, в опорных больницах Одессы свободны 36 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы 20 новых случаев COVID-19 у детей (14 мальчиков и 6 девочек).

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 125 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 39 262 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 10 495 одесситов.