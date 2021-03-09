54-летняя одесситка подожгла двери пенсионного фонда

Жительница Одессы подожгла двери отделения Пенсионного фонда на улице Ришельевской, 60.
Как сообщает Одесское районное управление полиции, пенсионерка облила горючим веществом входные двери здания и подожгла их.
СМИ сообщают, что свои действия женщина объяснила недовольством маленькой пенсией.
С места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства, а сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.