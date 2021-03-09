54-летняя одесситка подожгла двери пенсионного фонда 15 Новости

Жительница Одессы подожгла двери отделения Пенсионного фонда на улице Ришельевской, 60.

Как сообщает Одесское районное управление полиции, пенсионерка облила горючим веществом входные двери здания и подожгла их.

СМИ сообщают, что свои действия женщина объяснила недовольством маленькой пенсией.

С места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства, а сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.