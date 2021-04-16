516 ковид-больных выявили в Одессе за сутки 12 Новости

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на 16 апреля 2021 года в Одесской области зарегистрированы 124 764 случая COVID-19.

Из них 58 300 — у жителей Одессы.

За последние сутки COVID-19 заболели 516 одесситов, в целом по региону зарегистрированы 1315 новых случаев заболевания.

Ковид-портал СНБО сообщает о 33 летальных случаях за сутки в области. По данным пресс-службе мэрии, в Одессе умерли 17 больных.

По данным на 16 апреля, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 279 пациентов с COVID-19, из них 57 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 222 пациента, из них четыре человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 20 человек с подозрением на COVID-19. 70 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 75 человек — в ГКБ №10, 107 человек — в городской больнице №5, 62 пациента – в городской больнице №8, 31 ребенок — в детской городской больнице №3.

По данным на 8:00 16 апреля, в опорных больницах Одессы свободны 97 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы восемь новых случаев COVID-19 у детей (семь девочек и один мальчик).

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 388 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 42 958 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 14 146 одесситов.