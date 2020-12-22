49-летний одессит зарезал 38-летнего пасынка 323 Новости

Одесские полицейские задержали 49-летнего одессита по подозрению в убийстве пасынка.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области.

Вернувшись домой, глава семейства увидел, что его сожительница ссорится со своим 38-летним сыном, и вмешался в конфликт. Пасынку это не понравилось, и он ударил мужчину костылями, которые первыми попались под руку. В ответ на это тот схватил со стола нож и вонзил обидчику в грудь.

Мать вызвала сыну скорую, по приезду врачи констатировали смерть пострадавшего. Увидев последствия своего поступка, правонарушитель скрылся из дома. Задержали его полицейские на следующий день.

«Изъятое с места происшествия орудие преступления и другие вещественные доказательства правоохранители направили на экспертизу, а злоумышленнику сообщили о подозрении по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас он в изоляторе временного содержания ждет меру пресечения. За такое преступление законом предусмотрено наказание — от семи до пятнадцати лет лишения свободы », — сообщил начальник Малиновского отдела полиции Виктор Герасименко.