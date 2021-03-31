51-летний одессит насиловал подростков и распространял порнографические материалы 17 Новости

Полицейские задержали в Одессе мужчину, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетних.

Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, в 2019 году он зарегистрировался в одной из соцсетей под видом юноши, завязал дружбу с 13-летней девочкой и выпросил у нее фотографии интимного характера.

Имея компромат на девушку, мужчина начал ей звонить, представляясь сотрудником органа, который якобы контролирует распространение в интернете порнографического контента, и угрожать тем, что разошлет ее фото родителям, родственникам и одноклассникам, если она не встретится с ним.

Боясь осуждения, девочка позволила мужчине прийти к себе домой, когда мать была на работе, чем тот воспользовался, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности против воли малолетней. Запугивание и насилие ребенка продолжались почти два года, пока она не решилась рассказать обо всем матери, которая сразу же обратилась в полицию.

Работники райуправления полиции под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

В ходе санкционированного обыска по месту жительства задержанного полицейские изъяли мобильный телефон и ноутбук, в которых зафиксирована переписка с шантажом и запугиванием и других девушек, а также фото- и видеоматериалы порнографического характера с участием фигуранта и несовершеннолетних на вид человек. Нескольких из них правоохранители уже установили и проводят с ними следственные действия. По словам девушек, правонарушитель также познакомился с ними в интернете.

За содеянное мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.