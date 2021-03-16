4857 одесситов продолжают болеть ковидом 14

471 одессит заболел COVID-19 за последние сутки, в целом по региону зарегистрированы 728 новых случаев заболевания.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, всего на 16 марта в Одесской области зарегистрированы 92 992 случая COVID-19, из них 42 628 — у жителей Одессы.

Умерли от коронавирусной болезни 20 жителей региона, среди них 11 жителей Одессы.

По данным на 16 марта, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 287 пациентов с COVID-19, из них 85 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 202 пациента, из них четыре человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 48 человек с подозрением на COVID-19.

31 пациент с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходит лечение в ГКБ №1, 63 человека — в ГКБ №10, 103 человека — в городской больнице №5, 12 детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 15 марта, в опорных больницах Одессы свободны 26 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы 12 новых случаев COVID-19 у детей (семь мальчиков и пять девочек), все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 79 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 36 954 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 4857 одесситов.