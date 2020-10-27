462 жителя Одесской области заразили коронавирусом за сутки 263 Новости

22 643 случая COVID-19 зарегистрированы в Одесской области по состоянию на утро 27 октября, из них 9219 человек - у жителей Одессы.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской мэрии со ссылкой на областной лабораторный центр МОЗ Украины.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 462 новых случаев заболевания, из них 257 - у одесситов.

По данным на 27 октября, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 159 пациентов с COVID-19, из них 90 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 69 пациентов, из них 66 человек не нуждаются в искусственной вентиляции легких, три пациента получают кислородную терапию в режиме СИПАП.

За последние сутки в инфекционную больницу поступили 18 человек с подозрением на COVID-19.

26 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 46 человек - в ГКБ №10, 15 детей - в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 26 октября, в опорных городских медучреждениях Одессы свободна 61 койка для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы 18 новых случаев COVID-19 у детей, в числе которых 12 девочек и 6 мальчиков, все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 303 жителя Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 6074 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 2994 одессита.