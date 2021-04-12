44 миллиона получат одесские ветераны и дети войны ко Дню Победы 10 Новости

Более 52 тысяч жителей Одессы должны получить муниципальную помощь по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом стало известно на очередном аппаратном совещании в мэрии. Как рассказала директор гордепартамента труда и социальной политики Елена Китайская, деньги будут выплачиваться всем категориям ветеранов — непосредственным участникам боевых действий, инвалидам и детям войны, а также труженикам тыла.

«На выплату одноразовой материальной помощи направлены 44 миллиона гривен из городского бюджета», — уточнила Китайская.

Напомним, что в Одессе проживают только 4 участника освобождения города от немецко-румынских оккупантов.