44-летний мужчина угрожал взорвать одесскую школу гранатой 39 Криминал, Новости

Полицейские задержали 44-летнего мужчину, который пришел на стадион 86-й школы на Вильямса и потребовал, чтобы учитель выключил музыку, угрожая подорвать гранату.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, после обследования снаряда выяснилось, что это муляж.

«‎К счастью, был преподаватель, полковник ВСУ в отставке, Густенко Юрий. Он срочно вызвал полицию, правонарушителя оперативно задержали», – прокомментировала инцидент директор городского департамента образования Елена Буйневич.

Она добавила, что задержанный не имеет отношения к школе и у него не было конфликта с учителями.

«‎Я просто показал гранату, чтобы продемонстрировать, что она у меня есть. Это макет гранаты, я приобрел его на Староконке. Ношу с собой, потому что волнуюсь», – заявил полицейским мужчина.

Поскольку работник школы воспринял действия злоумышленника как реальную угрозу своей жизни, следователи квалифицировали произошедшее как угрозу убийством по ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины.