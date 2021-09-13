42 одессита заболели ковидом за сутки 37 Новости

По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 42 одессита.

В целом с начала эпидемии на 13 сентября 2021 года в Одессе зарегистрированы 68 448 случаев COVID-19.

По данным на 13 сентября, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 107 пациентов с COVID-19, из них 40 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 67 пациентов, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ.

В городской больнице №5 проходят лечение 47 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19, в детской городской клинической больнице №3 — два ребенка.

На утро 13 сентября в двух опорных больницах Одессы свободны 386 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы четыре новых случая COVID-19 у детей, два мальчика и две девочки находятся на амбулаторном лечении.

За прошедшие сутки от COVID-19 выздоровел 51 житель Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 64 990 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 1793 одессита.