41 человек умер от ковида за сутки в Одесской области 7 Новости

116 407 случаев COVID-19 зарегистрированы по состоянию на 7 апреля в Одесской области, из них 54 427 — у жителей Одессы.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 568 одесситов, в целом по региону зарегистрированы 1236 новых случаев заболевания.

Ковид-портал сообщает о 41 летальном случае за сутки, в мэрии опубликованы данные о 19 умерших в Одессе.

По данным на 7 апреля, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 307 пациентов с COVID-19, из них 81 человек пребывает в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 226 пациентов, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 29 человек с подозрением на COVID-19.

82 пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 73 человека — в ГКБ №10, 107 человек — в городской больнице №5, 70 пациентов – в городской больнице №8, 26 детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 8:00 7 апреля, в опорных больницах Одессы свободны 39 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы 19 новых случаев COVID-19 у детей (десять девочек и девять мальчиков).

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 235 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 40 470 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 12 880 одесситов.