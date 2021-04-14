400 одесситов заболели ковидом за сутки

14.04.2021 12:44
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Новости

122 568 случаев COVID-19 зарегистрированы с начала пандемии в Одесской области, в том числе 57 314 —  в Одессе.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 400 одесситов, в целом по региону зарегистрированы 906 новых случаев заболевания.

Ковид-портал СНБО сообщает о 42 летальных случаях в регионе, по данным мэрии, в Одессе умерли 29 человек.

По данным на 14 апреля, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 266 пациентов с COVID-19, из них 57 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 209 пациентов, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 19 человек с подозрением на COVID-19.

71 пациент с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 72 человека — в ГКБ №10, 98 человек — в городской больнице №5, 72 пациента – в городской больнице №8, 37 детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 8:00 14 апреля, в опорных больницах Одессы свободны 93 койки для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы 15 новых случаев COVID-19 у детей (восемь девочек и семь мальчиков).

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 264 жителя Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 42 220 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 13 929 одесситов.

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