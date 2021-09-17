40 семей переселенцев с Донбасса остались без света, люди вышли на протест к ОГА

17 сентября возле здания Одесской облгосадминистрации на проспекте Шевченко началась бессрочная акция внутренне перемещенных лиц.
Под ОГА собрались жители улицы Успенской, где расположены дома для переселенцев из Донецкой и Луганской областей. Как объясняют митингующие, у них отключили электроснабжение, заявив, что это связано с большими задолженностями на их счетах.
«Мы живем здесь пять лет, и нам периодически отключают воду, отключают свет, — рассказала одна из участниц протеста. — За нас платило государство, так как нам не дают самим заключать договора и отплачивать. Город выделял деньги на Облтранссбыт, а тот заключал договора и платил. Сейчас стало известно, что там поменялся директор и появились долги».
Из-за действий коммунальных служб сейчас без света оказались минимум 40 семей переселенцев, а это около 140 человек. Почти 30 из них — дети дошкольного и школьного возраста.