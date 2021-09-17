40 семей переселенцев с Донбасса остались без света, люди вышли на протест к ОГА 36 Люди, Новости

17 сентября возле здания Одесской облгосадминистрации на проспекте Шевченко началась бессрочная акция внутренне перемещенных лиц.

Под ОГА собрались жители улицы Успенской, где расположены дома для переселенцев из Донецкой и Луганской областей. Как объясняют митингующие, у них отключили электроснабжение, заявив, что это связано с большими задолженностями на их счетах.

«Мы живем здесь пять лет, и нам периодически отключают воду, отключают свет, — рассказала одна из участниц протеста. — За нас платило государство, так как нам не дают самим заключать договора и отплачивать. Город выделял деньги на Облтранссбыт, а тот заключал договора и платил. Сейчас стало известно, что там поменялся директор и появились долги».

Из-за действий коммунальных служб сейчас без света оказались минимум 40 семей переселенцев, а это около 140 человек. Почти 30 из них — дети дошкольного и школьного возраста.