395 одесситов заразились коронавирусом за сутки 226 Новости

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на 16 ноября 2020 года в Одесской области зарегистрированы 32 355 случаев COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Одесской мэрии, 14 139 из них - у жителей Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 633 новых случая заболевания, из них 395 - у одесситов.

По данным на 15 ноября, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 234 пациента с COVID-19, из них 113 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находится 121 пациент, три пациента получают кислородную терапию.

За последние сутки в инфекционную больницу поступили 25 человек с подозрением на COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы 20 новых случаев COVID-19 у детей (13 мальчиков и 7 девочек), все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 39 жителей Одессы.