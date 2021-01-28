3717 одесситов продолжают болеть коронавирусом 73 Новости

80 787 случаев COVID-19 зарегистрировано на утро 28 января в Одесской области.

По информации Одесского областного лабораторного центра МЗ Украины, из них 36 058 — у жителей Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 171 новый случай заболевания, из них 61 — у одесситов.

По данным на 28 января, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 134 пациента с COVID-19, из них 45 человек находятся в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии пребывают 89 пациентов, из них один человек подключен к аппарату ИВЛ в режиме СИПАП.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 12 человек с подозрением на COVID-19. 35 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 22 человека — в ГКБ №10, 38 человек — в городской больнице №5, трое детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 27 января, в опорных больницах Одессы свободны 397 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая COVID-19 у детей, трое мальчиков находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 379 жителей Одессы.

На данный момент в Одессе зарегистрированы 31 680 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 3717 одесситов.