37 спасателей тушили пожар в подсобке одесской больницы 33

37 человек личного состава и 9 единиц пожарно-спасательной техники привлекались к ликвидации возгорания в «больнице водников» КУ «Одесский областной клинический медицинский центр».

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 5:28, подразделения ГСЧС были автоматически направлены по повышенному номеру вызова.

По прибытию к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло загорание в подсобном помещении на 2-м этаже лечебного корпуса. Спасатели ликвидировали пожар в 5:41 на площади 1 кв. м. и провели выпуск дыма. Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.