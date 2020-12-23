36 тысяч жителей Одесской области болеют коронавирусом 267 Новости

66 295 случаев COVID-19 зарегистрированы по состоянию на 23 декабря в Одесской области, 29 923 из них — в Одессе.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, за последние сутки в регионе зарегистрированы 792 новых случая заболевания, из них 368 — у одесситов.

Умерли 17 жителей региона, выздоровели 1766 человек, болеет в настоящий момент 36 051 житель области.

По данным на 23 декабря, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находится 271 пациент с COVID-19, из них 44 человека пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 227 пациентов, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За последние сутки в инфекционную больницу поступили 25 человек с подозрением на COVID-19.

43 пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 50 человек — в ГКБ №10, 115 человек — в городской больнице №5, 8 детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 22 декабря, в опорных городских медучреждениях Одессы свободны 60 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы 12 новых случаев COVID-19 у детей (семь мальчиков и пять девочек), все находятся на амбулаторном лечении.