356 одесситов подхватили коронавирус за сутки 17 Новости

За последние сутки COVID-19 заболели 356 одесситов, в целом по региону зарегистрированы 757 новых случаев заболевания.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на 12 марта 2021 года в Одесской области зарегистрированы 90 605 случаев COVID-19, из них 41 198 — у жителей Одессы.

По данным на 12 марта, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 280 пациентов с COVID-19, из них 87 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 193 пациента, из них два человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 33 человека с подозрением на COVID-19. 28 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 61 человек — в ГКБ №10, 103 человека — в городской больнице №5, девять детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 11 марта, в опорных больницах Одессы свободны 97 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы 11 новых случаев COVID-19 у детей (пять мальчиков и шесть девочек), все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 76 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 36 663 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 3736 одесситов.