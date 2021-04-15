35 ножевых ранений: житель Одесской области расправился с бывшей и ее новым кавалером 21 Новости

Подольские полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в совершении двойного убийства.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области, к преступлению причастен 45-летний бывший сожитель погибшей.

13 апреля тела 45-летней женщины и 57-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружила соседка погибших.

Оперативники установили, что в тот вечер задержанный употреблял со своими будущими жертвами алкогольные напитки, и между ними возникла ссора. Мужчина ушел, а потом вернулся, чтобы расквитаться с собутыльниками за словесные оскорбления.

Женщина получила от него пять ножевых ранений, а мужчина около тридцати.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия под процессуальным руководством местной прокуратуры: назначены экспертизы, правоохранители добиваются избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей

Его задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и объявили подозрение по п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение