34 жителя Одесской области умерли от последствий коронавируса за сутки 11 Новости

123 449 случаев COVID-19 зарегистрированы по состоянию на 15 апреля в Одесской области.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, из них 57 784 — у жителей Одессы.

За последние сутки COVID-19 заболели 470 одесситов, в целом по региону зарегистрирован 881 новый случай заболевания.

Ковид-портал СНБО сообщает о 34 летальных случаях, по данным одесской мэрии в городе 14 умерших.

По данным на 15 апреля, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 278 пациентов с COVID-19, из них 57 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находится 221 пациент, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 26 человек с подозрением на COVID-19.

По данным на 8:00 15 апреля, в опорных больницах Одессы свободны 74 койки для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы пять новых случаев COVID-19 у детей. За последние сутки от COVID-19 выздоровели 350 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 42 570 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 14 035 одесситов.