274 новых случая коронавируса выявили в Одесской области за сутки 78 Новости

74 918 случаев COVID-19 зарегистрированы по состоянию на 8 января в Одесской области, 33 591 из них — у жителей Одессы.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, за последние сутки в регионе зарегистрированы 274 новых случая заболевания, из них 52 — у одесситов.

По данным системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины, погибших от ковида за сутки нет.

По данным мэрии, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся по состоянию на 8 января 162 пациента с COVID-19, из них 38 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 124 пациента, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили девять человек с подозрением на COVID-19.

59 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 16 человек — в ГКБ №10, 73 человека — в городской больнице №5, четыре ребенка — в детской городской больнице №3.

За прошедшие сутки зарегистрированы два новых случая COVID-19 у детей, они находятся на амбулаторном лечении.

8 января по состоянию на 16:00 в одесских опорных больницах 222 свободных места для госпитализации больных с коронавирусной инфекцией.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 439 жителей области, в том числе 432 одессита.

Продолжает болеть 8 121 одессит, в целом по области — 22 747 больных, что на 165 человек меньше, чем накануне.