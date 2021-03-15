265 одесситов заразились коронавирусом за сутки 14 Новости

92 264 случая COVID-19 зарегистрированы в Одесской области по состоянию на 15 марта.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, из них 42 157 — у жителей Одессы.

За последние сутки COVID-19 заболели 265 одесситов, в целом по региону зарегистрированы 407 новых случаев заболевания.

По данным на 15 марта, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 279 пациентов с COVID-19, из них 81 человек пребывает в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 198 пациентов, из них два человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили пять человек с подозрением на COVID-19.

30 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 72 человека — в ГКБ №10, 101 человек — в городской больнице №5, 12 детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 14 марта, в опорных больницах Одессы свободны 33 койки для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы четыре новых случая COVID-19 у детей (два мальчика и две девочки), все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 38 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 36 875 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 4476 одесситов.