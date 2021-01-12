25-летний одессит зарезал своего отца 25 Новости

Сотрудники полиции Одессы задержали молодого одессита, подозреваемого в убийстве своего отца.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, происшествие случилось в Малиновском районе Одессы. Парню не понравилось, что его родители поссорились во время застолья, поэтому он вмешался в спор. Между мужчинами началась драка, которая закончилась трагически — сын схватил нож и ударил своего отца в шею.

Поняв, что произошло, родственники вызвали «скорую». От полученной травмы 50-летний потерпевший скончался до приезда врачей.

Нож изъяли и направили на экспертизу. Согласно ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, за умышленное убийство молодому человеку грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Сейчас он находится в СИЗО по решению суда.