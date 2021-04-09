242 тяжелых ковид-больных находятся в одесской «инфекционке» 19 Новости

118 743 случая COVID-19 зарегистрированы по состоянию на 9 апреля в Одесской области, из них 55 437 — у жителей Одессы.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 460 одесситов, в целом по региону зарегистрированы 1194 новых случая заболевания.

Ковид-портал СНБО Украины сообщает о 28 летальных случаях в регионе, по лабораторного центра, 16 из них — в Одессе.

По данным на 9 апреля, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 294 пациента с COVID-19, из них 52 пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 242 пациента, четверо из них подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 26 человек с подозрением на COVID-19.

76 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 75 человек — в ГКБ №10, 118 человек — в городской больнице №5, 66 пациентов – в городской больнице №8, 31 ребенок — в детской городской больнице №3.

По данным на 8:00 9 апреля, в опорных больницах Одессы свободна 31 койка для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы 14 новых случаев COVID-19 у детей.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 422 жителя Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрирован 41 091 случай выздоровления от COVID-19, продолжает болеть 13 231 одессит.