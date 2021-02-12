24-летний житель Одесской области погиб в Донбассе

Боец 28-й Одесской механизированной бригады, житель города Килии Владислав Лященко погиб 11 февраля в Донбассе.

Об этом сообщило издание «Бессарабия Inform» со ссылкой на саму мехбригаду, а также знакомых молодого военнослужащего-контрактника.

«Война оборвала ещё одну жизнь, поэтому с болью сообщаем, что вчера мы потеряли нашего побратима. Владислав Лященко 1996 года рождения погиб вечером 11 февраля из-за вражеского пулемётного огня во время перемещения по взводному опорному пункту. Выражаем искренние соболезнования семье Владислава и отомстим за каждого нашего воина, которые ценой собственной жизни оберегают мирное небо для каждого украинца», — заявили сослуживцы погибшего.