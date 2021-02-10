2352 одессита продолжают болеть COVID-19 87 Новости

115 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью зафиксированы за сутки в Одесской области, 70 из них — у одесситов.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на 10 февраля 2021 года в Одесской области зарегистрированы 82 744 случая COVID-19.

На лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся по состоянию на 10 февраля 147 пациентов с COVID-19, из них 52 человека пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 95 пациентов, из них два человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 12 человек с подозрением на COVID-19.

19 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 23 человека — в ГКБ №10, 29 человек — в городской больнице №5, двое детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 9 февраля, в опорных больницах Одессы свободны 282 койки для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19 у ребенка, мальчик находится на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 115 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 33 848 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 2 352 одессита.