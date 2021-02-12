232 одессита выздоровели от ковида за сутки 28 Новости

83 042 случая COVID-19 зарегистрированы по состоянию на 12 февраля в Одесской области.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, 37 025 из них — у жителей Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 143 новых случая заболевания, из них 69 — у одесситов.

По данным на 12 февраля, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 144 пациента с COVID-19, из них 49 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 95 пациентов, из них два человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 15 человек с подозрением на COVID-19. 20 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 24 человека — в ГКБ №10, 22 человека — в городской больнице №5, один ребенок — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 11 февраля, в опорных больницах Одессы свободны 277 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы пять новых случаев COVID-19 у детей (три девочки и два мальчика), находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 232 жителя Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 34 126 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 2199 одесситов.