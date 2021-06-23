23 тяжелых ковид-больных находятся в одесской «инфекционке» 14 Новости

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболели восемь одесситов.

В целом с начала эпидемии на 23 июня 2021 года в Одессе зарегистрированы 65 556 случаев COVID-19.

По данным на 23 июня, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 54 пациентов с COVID-19, из них 31 человек пребывает в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 23 пациента, из них один человек подключен к аппарату ИВЛ.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили шесть человек с подозрением на COVID-19.

В городской больнице №5 проходят лечение 18 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19.

На утро 23 июня в двух опорных больницах Одессы свободны 354 койки для госпитализации пациентов с COVID-19.

За последние сутки новых случаев COVID-19 у детей не зарегистрировано.

За прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели 48 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 63 382 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 576 одесситов.