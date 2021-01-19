22 жителя Одесской области умерли за сутки от ковида 36 Новости

79 010 случаев COVID-19 зарегистрированы по состоянию на 19 января в Одесской области.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, из них 35 405 — у жителей Одессы.

По данным ковид-портала СНБО Украины, умерли за сутки 22 жителя региона, выздоровели — 2070 человек, в том числе 1299 одесситов.

Одесский областной лабораторный центр сообщает, что за минувшие сутки в регионе зарегистрированы 453 новых случая заболевания, из них 248 — у одесситов.

По данным на 19 января, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 158 пациентов с COVID-19, из них 40 человек пребывает в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 118 пациентов, из них два человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 13 человек с подозрением на COVID-19.

35 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 23 человека — в ГКБ №10, 64 человека — в городской больнице №5, семь детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 18 января, в опорных городских медучреждениях Одессы свободны 317 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы 14 новых случаев COVID-19 у детей (девять мальчиков и пять девочек), все находятся на амбулаторном лечении.