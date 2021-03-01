2270 одесситов продолжают болеть ковидом

01.03.2021 16:16
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Новости

86 099 случаев COVID-19 зарегистрированы в Одесской области по состоянию на 1 марта, из них 38 717 — у жителей Одессы.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 156 одесситов, в целом по региону зарегистрированы 207 новых случая заболевания.

По данным на 1 марта, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 210 пациентов с COVID-19, из них 80 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 130 пациентов, из них один человек подключен к аппарату ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 13 человек с подозрением на COVID-19.

24 пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 30 человек — в ГКБ №10, 34 человека — в городской больнице №5, семь детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 28 февраля, в опорных больницах Одессы свободна 151 койка для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы шесть новых случаев COVID-19 у детей (пять девочек и один мальчик), находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 57 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 35 715 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 2 270 одесситов.

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