227 тяжелых ковид-пациентов находятся в одесской «инфекционке» 12 Новости

1608 новых случаев COVID-19 зафиксированы за минувшие сутки в Одесской области, в том числе 752 — в Одессе.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на 2 апреля в Одесской области зарегистрированы 110 479 случаев COVID-19, из них 51 498 — у жителей Одессы.

Ковид-портал СНБО сообщает о 44 летальных случаях за сутки в регионе.

По данным на 2 апреля, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 303 пациента с COVID-19, из них 76 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 227 пациентов, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 35 человек с подозрением на COVID-19.

80 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 73 человека — в ГКБ №10, 115 человек — в городской больнице №5, 68 пациентов – в городской больнице №8, 28 детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 8:00 2 апреля, в опорных больницах Одессы свободны 26 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы 17 новых случаев COVID-19 у детей (десять мальчиков и семь девочек).

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 143 жителя Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 39 405 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 11 076 одесситов.