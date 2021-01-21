223 случая коронавируса выявили за сутки в Одесской области 114 Новости

79 456 случаев COVID-19 зарегистрированы по состоянию на 21 января в Одесской области.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, из них 35 527 — у жителей Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 223 новых случая заболевания, из них 38 — у одесситов, 185 — у жителей районов области.

По данным на 21 января, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 158 пациентов с COVID-19, из них 42 человека пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 116 пациентов, из них два человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 13 человек с подозрением на COVID-19.

41 пациент с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 18 человек — в ГКБ №10, 53 человека — в городской больнице №5, семь детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 20 января, в опорных городских медучреждениях Одессы свободны 364 койки для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки новые случаи COVID-19 у детей не зарегистрированы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 30 389 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 4 500 одесситов.