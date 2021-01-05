22 жителя Одесской области умерли за сутки от COVID-19 146 Новости

73 282 случая COVID-19 зарегистрированы по состоянию на 5 января в Одесской области, 32 910 из них — у жителей Одессы.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, в регионе зарегистрированы 682 новых случая заболевания, из них 296 — у одесситов

По данным ковид-портала СНБО, умерли за сутки в области 22 человека (с начала пандемии — 1084, выздоровели — 1569 человек в области, 324 в Одессе (всего 48 021). Болеют на данный момент 24 177 жителей региона, в том числе 9114 одесситов, что на 909 меньше, чем накануне.

По сообщению Одесской мэрии, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся, по данным на 5 января, 172 пациента с COVID-19, из них 38 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 134 пациента, из них четыре человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 19 человек с подозрением на COVID-19. 54 пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 20 человек — в ГКБ №10, 65 человек — в городской больнице №5, двое детей — в детской городской больнице №3.

По состоянию на 16:00 в одесских опорных больницах 148 свободных мест для госпитализации больных с коронавирусной инфекцией

За прошедшие сутки зарегистрированы семь новых случаев COVID-19 у детей (шесть девочек и один мальчик), они находятся на амбулаторном лечении.

324 жителя Одессы.