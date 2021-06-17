22 тяжелых ковид-больных находятся в одесской инфекционке 11 Новости

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 11 одесситов.

В целом с начала эпидемии на 17 июня 2021 года в Одессе зарегистрированы 65 495 случаев COVID-19.

По данным на 17 июня, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 59 пациентов с COVID-19, из них 37 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 22 пациента, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили шесть человек с подозрением на COVID-19.

15 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в городской больнице №5, два ребенка – в детской городской клинической больнице №3.

По данным на 8:00 17 июня, в двух опорных больницах Одессы свободны 398 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За последние сутки новых случаев COVID-19 у детей не зарегистрировано.

За прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели 25 одесситов.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 63 055 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 846 одесситов.