22 одессита умерли за сутки от последствий коронавируса 6 Новости

1142 новых случая заболевания COVID-19 зарегистрированы за минувшие сутки в Одесской области.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, из них 550 — в Одессе.

Умерли в регионе 43 человека, в областном центре — 22.

По данным на 8 апреля, на лечении в городской клинической инфекционной больнице26 находятся 289 пациентов с COVID-19, из них 63 человека пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 226 пациентов, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 32 человека с подозрением на COVID-19.

79 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 74 человека — в ГКБ №10, 118 человек — в городской больнице №5, 64 пациента – в городской больнице №8, 28 детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 8:00 8 апреля, в опорных больницах Одессы свободны 43 койки для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы 12 новых случаев COVID-19 у детей (семь мальчиков и пять девочек).

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 199 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 40 669 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 13 209 одесситов.