2188 одесситов продолжают болеть ковидом 50 Люди, Новости

По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболел 221 одессит.

Всего с начала эпидемии по состоянию на 17 сентября в Одессе зарегистрированы 69 104 случая COVID-19.

На лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 147 пациентов с COVID-19, из них 61 человек в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии пребывают 86 пациентов, из них семь человек подключены к аппаратам ИВЛ.

В городской больнице №5 проходят лечение 73 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19, в детской городской клинической больницы №3 - 12 детей.

На 17 сентября в двух опорных больницах Одессы свободные 314 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За последние сутки зарегистрировано 12 новых случаев COVID-19 у детей (девять девочек и трое мальчиков).

За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 167 жителей Одессы.

На данный момент в Одессе зарегистрирован 65 231 случай выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 2188 одесситов.