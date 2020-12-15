21 житель Одесской области скончался от коронавируса за сутки 143 Новости

59 113 случаев COVID-19 зарегистрировано по состоянию на 15 декабря в Одесской области.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, из них 26 684 — у одесситов.

За сутки подтверждено 830 новых случаев в области, из них 345 в Одессе. 21 человек умер, 1683 выздоровели. Болеют на данный момент 36 659 человек.

На лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 262 пациента с COVID-19, из них 41 человек пребывает в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находится 221 пациент, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За последние сутки в инфекционную больницу поступили 23 человека с подозрением на COVID-19. 30 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 67 человек — в ГКБ №10, 138 человек — в городской больнице №5, 16 детей — в детской городской больнице №3.

За прошедшие сутки зарегистрированы десять новых случаев COVID-19 у детей (семь мальчиков и три девочки), находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 148 жителей Одессы.