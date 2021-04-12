207 одесситов заболели COVID-19 за сутки 17 Новости

443 новых случая заболевания коронавирусной болезнью зафиксированы за минувшие сутки в Одесской области, в том числе 207 — в Одессе.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на 12 апреля 2021 года в Одесской области зарегистрированы 120 867 случаев COVID-19. Из них 56 487 — у жителей Одессы.

Ковид-портал СНБО сообщает о 6 летальных случаях в регионе.

По данным на 12 апреля, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 300 пациентов с COVID-19, из них 59 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находится 241 пациент, из них четыре человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 23 человека с подозрением на COVID-19. 73 пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 76 человек — в ГКБ №10, 106 человек — в городской больнице №5, 76 пациентов – в городской больнице №8, 37 детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 8:00 12 апреля, в опорных больницах Одессы свободна 21 койка для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы пять новых случаев COVID-19 у детей (три мальчика и две девочки).

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 327 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 41 652 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 13 706 одесситов.